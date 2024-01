MADAME ARTHUR LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, vendredi 22 mars 2024.

Madame Arthur, toujours en quête de convertir le monde entier aux créatures travesties, vient poser ses valises à Lyon, plus précisément à Villeurbanne, le temps d’une soirée.Cabaret mythique de Pigalle, il est aujourd’hui une référence artistique pour la jeunesse parisienne. Il n’y a pas de raison que les parigos soient les seuls à en profiter ? Ouvert en 1946, il était le premier cabaret travesti de Paris et a vu défiler des vedettes du genre telles que Bambi et Coccinelle. Aujourd’hui, les artistes revisitent au piano et au chant live le répertoire français, de Liane Foly à Céline Dion en passant par Björk et Aya Nakamura. Extravagance, rires et impertinence sont au programme !!Artistes :-Charly Voodoo-Diamanda Callas-Maud’Amour-Odile de MainvilleDirecteur Artistique : Clara Brajtman

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69