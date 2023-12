ROMEO ELVIS – ROMÉO ELVIS LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, 7 mars 2024, Villeurbanne.

Roméo Elvis, âgé de 30 ans, est l’une des figures emblématiques de la scène hiphop francophone et l’un des artistes belges les plus streamés. Au fil des années, il a réussi à créer et consolider un lien particulier avec son public grâce à des projets musicaux innovants : la trilogie Morale, Chocolat, Maison ou encore le tout récent TPA. Ses différents succès l’ont emmené sur les plus grandes scènes et festivals de la francophonie et lui ont permis de se placer aujourd’hui comme véritable bête de scène. Il conquit chaque scène en dégageant une énergie inégalable. En 2022, il remplit l’Accor Arena à Paris et en 2023 se prépare avec une nouvelle palette musicale pour une nouvelle tournée de festivals et salles dont une date exceptionnelle à L’Olympia le 22 mars 2024.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne