MOLECULE LE TRANSBORDEUR Villeurbanne Catégories d’Évènement: Rhône

Villeurbanne MOLECULE LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, 15 février 2024, Villeurbanne. Le pionnier de la musique électronique nomade est de retour en LIVE ! Une tournée exceptionnelle afin de célébrer la sortie de son nouvel album. Pour cette occasion, Molécule nous concocte une création inédite et surprenante basée sur l’immersion. Une expérience collective unique à ne pas manquer : frissons garantis !- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:00 Réservez votre billet ici LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Code postal 69100 Lieu LE TRANSBORDEUR Adresse 3 BD STALINGRAD Ville Villeurbanne Departement 69 Lieu Ville LE TRANSBORDEUR Villeurbanne Latitude 45.778753 Longitude 4.859536 latitude longitude 45.778753;4.859536

