GUY2BEZBAR LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, 8 février 2024, Villeurbanne.

Après 40 dates de concerts et de festivals en 2022, son premier album certifié disque d’or, un album en commun avec Leto, une Cigale et un Olympia sold-out et l’annonce d’un Zénith Paris-La Villette le 29 février 2024 : Guy2bezbar reprend la route des concerts et annonce une tournée dans toute la France pour présenter son deuxième album solo « Ambition ».- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69