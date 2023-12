SLOWDIVE LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, 4 février 2024, Villeurbanne.

Everything Is Alive , le cinquième album des géant·e·s du shoegaze, représente l’exaltation d’un nouveau départ. Six ans après l’immense dernier album éponyme du groupe, ce disque permet à Slowdive d’approfondir les contours d’un récit et d’un son absolument immersif. Dans un genre pouvant parfois se retrouver clivant, le groupe parvient à montrer une rare maitrise de son art en repoussant de toutes ses forces ses propres limites.

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-02-04 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne