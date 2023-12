MATCH D’IMPRO LYON VS FRANCE LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, 28 janvier 2024, Villeurbanne.

La saison se poursuit avec la Lily vs l’équipe de France !Dimanche 28 janvier 2024 – 17h – le Transbordeur / VilleurbanneAprès 5 années d’absence, cet adversaire emblématique de la Lily revient à Lyon pour un match sans merci ! Plusieurs fois sacrée Championne du monde, l’équipe de France est pratiquement invaincue !Cette remise en jeu de leur titre promet un spectacle haut en couleur !Le match d’improvisation théâtrale, spectacle de haute voltige, est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de la vie culturelle Lyonnaise. Véritable rencontre sportive à l’esprit culturel et inversement, le match d’impro pousse les comédiens à se dépasser pour construire ensemble l’inattendu et le spontané. Sur les propositions d’un arbitre et porté par un musicien live, qui fera chavirer le coeur et le vote du public ? Car tout cela n’est qu’un jeu …Avec Olivier Descargues, Cécile Giroud, Samira Mameche, Igor Potoczny et Geremy Credeville

Tarif : 18.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-28 à 17:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69