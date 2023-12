SOULWAX LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, 17 janvier 2024, Villeurbanne.

Soulwax dévoile les dates de leur première série de concerts depuis cinq ans en annonçant leur tournée européenne 2024.Le duo vénéré prépare un tout nouveau spectacle qui verra un groupe complet apporter sa marque effervescente d’électronique de genre sur les scènes de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Espagne, de Belgique, ainsi qu’au Roundhouse (Londres) et au New Century Hall (Manchester) au Royaume-Uni. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois que Soulwax a monté son laboratoire sonore sur scène, mais vous pouvez être sûr que l’énergie perpétuelle qui a permis au groupe de faire avancer sa signature sonore depuis près de trois décennies est toujours présente. De l’énergie rythmique aux nuances live, les concerts du duo électro-rock belge sont devenus légendaires pour avoir distillé l’esprit même de la musique électronique et les ont classés, eux et leur loveable chaos , parmi les actes les plus importants de la musique électronique.Formé par les frères Stephen et David Dewaele en 1995, Soulwax a toujours repoussé les frontières de la musique vers des territoires nouveaux et innovants. En plus de leur groupe, ils sont DJ (2manydjs), ont un label (DEEWEE) et le sound system Despacio – un projet commun avec James Murphy de LCD Soundsystem.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne