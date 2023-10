GEORGIO LE TRANSBORDEUR Villeurbanne Catégorie d’Évènement: Villeurbanne GEORGIO LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, 7 décembre 2023, Villeurbanne. GEORGIO LE TRANSBORDEUR a lieu à la date du 2023-12-07 à 20:00:00.

Tarif : 27.5 à 29.5 euros. Après un Zénith de Paris complet en mai 2023, GEORGIO est en tournée pour défendre «Années Sauvages», son nouvel album avec de featuring de Yoa, PLK et Josman. Réservez votre billet ici Bus ligne C1, C4 et C5 – arrêt Cité Internationale Bus ligne C2, C26 et 70 – arrêt Cité Internationale Transbordeur Accès depuis Lyon centre par quai Charles de Gaulle, boulevard Stalingrad ou périphérique Laurent Bonnevay (sortie porte de la Doua ou porte de Saint-Clair) Depuis le Nord : Autoroute A6 ou D306 sortir Caluire puis Pont Raymond Poincaré Depuis le Sud : Autoroute A7 ou D383 puis boulevard périphérique Depuis l’Ouest : D489 direction Caluire puis Pont Raymond Poincaré Depuis l’Est : A43, A432 ou N346 via Vaulx en Velin puis boulevard périphérique en avion : Aéroport Lyon – Saint-Exupéry Rhônexpress jusqu’à la gare SNCF Part-Dieu (Villette) www.rhonexpress.fr > www.lyon.aeroport.fr LE TRANSBORDEUR

3 BD STALINGRAD Villeurbanne 69100

https://georgioxv3.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAkhlZVATV8Ky0SMt4xb4RA
https://www.facebook.com/GeorgioXV3

