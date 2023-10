LETO LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, 3 novembre 2023, Villeurbanne.

LETO LE TRANSBORDEUR a lieu à la date du 2023-11-03 à 20:00:00.

Tarif : 23.2 à 29 euros.

Leto Grand espoir du rap français depuis ses premiers titres, LETO a fait ses armes très jeune au sein du groupe PSO THUG. Depuis quelques années, le rappeur parisien a multiplié les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Fianso, Alkapote…) et feat. prestigieux (Ninho). Artiste efficace et percutant, il a sorti son 2ème album 17% (Rec 118) en septembre 2021 : #2 du Top Album et 8ème meilleur démarrage rap en 2021. Plus récemment il lance un projet commun avec Guy2Bezbar : « Jusqu’au étoiles » et livre une performance de grande classe dans le Colors qui accumule plus de 9M de vues.Retrouvez-le en tournée et au Zénith de Paris le 30 novembre 2023 !- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

