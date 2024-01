WILLIAM PILET – WILLIAM PILET – NORMAL N EXISTE PAS LE TRAM Maizieres Les Metz, mercredi 29 mai 2024.

Ce spectacle imprévisible au rythme endiablé est une véritable ode à la différence. WILLIAM PILET vous promet de vous guérir du regard des autres à travers sa multitudes de talents, parfois inutiles, mais toujours assumés. Touche à tout, WILLIAM PILET allie humour absurde à la sauce anglaise et comique d’accessoires, relevé d’une noirceur comme un café sans lait. Il fait l’humour comme il fait l’amour : avec des gadgets et en musique. Le but est de vous marquer durablement, de provoquer un trauma. C’est du « traumarketing ».Avec son deuxième One-Man Show, William vous démontrera que la logique c’est abstrait, et que normal , ça n’existe pas…Artiste récompensé dans multiples Festivals d’humour dont 1er Prix Festival National des Humoristes ; 1er Prix au Festival International du Rire de Rochefort ; « son spectacle est un ovni, une aberration confortable où vous serez en sécurité mais jamais à l’abri ».

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:30

LE TRAM 1 AV MARGUERITE DURAS 57280 Maizieres Les Metz 57