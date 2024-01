LES IMPROS DU TRAM LE TRAM Maizieres Les Metz, samedi 23 mars 2024.

La grande finale du grand tournoi annuel de catch d’improvisation de la Fabrique Metz.Commençons par une petite définition, Le théâtre d’improvisation : Une soirée où les acteurs entrent en scène et ne savent absolument pas ce qui va se passer. Ici c’est le public qui décide, en donnant des thèmes, validés par un arbitre qui corsera le tout par des contraintes ardument choisies !Si l’idée de voir une comédie musicale où le Père Noël braque une banque avec Chewbacca vous semble saugrenue, dites-vous que n’êtes pas au bout de vos surprises, et de vos fous rires ! Des improvisateurs impitoyables avec leurs adversaires, prêts à tous les jeux de mots, toutes les rimes, à toutes les cascades et aux défis les plus farfelus, pour décrocher le titre de CHAMPIONS 2024 !Une soirée orchestrée par Josselin Dailly

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE TRAM 1 AV MARGUERITE DURAS 57280 Maizieres Les Metz 57