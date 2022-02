Le Trallalero Levantin aux Escales Théatre Molière Sète Scène Nationale Archipel de Thau,Sète (34), 11 avril 2022, .

Le Trallalero Levantin aux Escales

Théatre Molière Sète Scène Nationale Archipel de Thau, Sète (34), le lundi 11 avril à 20:30

**L’ORCHESTRA BAILAM et les CANTERINI GENOVESI** assureront cette année le concert inaugural du festival **ESCALES À SÈTE** avec une représentation le 11 avril 2022 à 20.30 au **TMS**, **Théâtre Molière, Scène Nationale**. Ils présenteront leur spectacle *TRALLALERO LEVANTIN* qui mêle polyphonie génoise et musiques moyenne orientale. Le projet retrace le voyage des marins génois du port de Gênes vers les villes du Lavant.Un spectacle haut en couleurs musicales et haut en voix, fait de rythmes, sons, chants, musiques et danses, langues et dialectes des peuples et des marins méditerranéens. Le lendemain le public pourra également retrouvé l’ensemble pour un apéritif musical sur le port de Sète. [VIDEO](http://www.lesvoleursdesons.com/band-member/orchestra-bailam-canterini-genovesi/) [TOUT SUR LE CONCERT](https://tmsete.com/saisons/2021-2022/concert-inaugural-d-escale-a-sete-2022) [Tout sur L’ORCHESTRA BAILAM et les CANTERINI GENOVESI](http://www.lesvoleursdesons.com/band-member/orchestra-bailam-canterini-genovesi/) *source : événement [Le Trallalero Levantin aux Escales](https://agendatrad.org/e/35642) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8/25 €

avec orkestra bailam e canterini genovesi

Théatre Molière Sète Scène Nationale Archipel de Thau,Sète (34) Avenue Victor Hugo Théatre Molière Sète Scène Nationale Archipel de Thau, 34200 Sète, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T20:30:00 2022-04-11T22:30:00