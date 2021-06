Le traitement du Covid dans la presse Quai des Savoirs, 29 juin 2021-29 juin 2021, Toulouse.

Le traitement du Covid dans la presse

Quai des Savoirs, le mardi 29 juin à 18:15

La pandémie de Covid-19 a été l’occasion d’une inflation de chiffres. Depuis plus d’un an de nombreux indicateurs – taux d’incidence, taux de positivité, taux de reproduction R, tension hospitalière, etc.- ont fait leur apparition dans les médias, dans nos conversations et dans le débat public. Journalistes et scientifiques ont vu leur quotidien bouleversé par la crise sanitaire. La rencontre Exploreur Médias & Sciences prendra le temps de comprendre les enjeux particuliers de médiatisation du Covid-19 pour les journalistes et les scientifiques. _⇒_ Rencontre Exploreur, cycle Médias & Sciences proposé par le Club de la Presse Occitanie ### Avec : **Julien Pain**, journaliste à France Info, rédacteur en chef de l’émission « Vrai ou Fake ». **Cyrille Delpierre,** directeur de recherche Inserm, directeur du Centre d’épidémiologie et de recherche en santé des populations – CERPOP (Inserm / UT3 Paul Sabatier) **Animation :** Sophie Arutunian et Emmanuelle Durand-Rodriguez pour le Club de la Presse Occitanie **Mardi 29 juin 18h15** Rencontre au Quai des Savoirs, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et dans le respect des consignes sanitaires. Ou à suivre en ligne, [sur inscription](https://www.weezevent.com/le-traitement-du-covid-dans-la-presse) Crédit : Inraé

Rencontre Exploreur Quai des Savoirs, proposée par la Maison Universitaire Franco-Mexicaine dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T18:15:00 2021-06-29T19:15:00