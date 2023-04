Cité-Jardin du Trait, 4 juin 2023, Le Trait.

« La Cité-Jardin du Trait, quand le naturel revient au galop »

Dimanche 04/06, 15h00.

Réservation : https://www.pnr-seine-normande.com/agenda/

Le rendez-vous est donné au moment de l’inscription.

Promenade commentée à travers la cité-jardin du Trait mettant en avant la thématique de la nature en ville, proposée dans le cadre du 12e printemps des cités-jardins (27 mai au 11 juin 2023) : les grands espaces naturels (le marais du Trait et la forêt du Trait-Maulévrier), les espaces verts aménagés dès l’origine de la cité-jardin, les arbres remarquables, les espaces de gestion différenciée + espaces aménagés pour le retour de la nature en ville (barrière des prés, vergers, réseau de sentes piétonnes et de haies) + traversée des quartiers de la cité-jardin du Trait à la découverte de ses maisons pittoresques étagées sur le coteau crayeux (quartier polonais, quartier des villas, le Petit Nantes…).

2023-06-04 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-04 17:00:00. .

Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie



« La Cité-Jardin du Trait, when nature comes back at a gallop

Sunday 04/06, 15h00.

Reservation : https://www.pnr-seine-normande.com/agenda/

The appointment is given at the time of registration.

spaces arranged for the return of nature in town (barrier of the meadows, orchards, network of pedestrian paths and hedges) + crossing of the districts of the garden-city of the Trait to discover its picturesque houses staggered on the chalky hillside (Polish district, district of the villas, the Small Nantes?)

« La Cité-Jardin du Trait », cuando la naturaleza vuelve al galope

Domingo 04/06, 15h00.

Reserva: https://www.pnr-seine-normande.com/agenda/

La cita se da en el momento de la inscripción.

Un paseo guiado por la ciudad-jardín del Trait, poniendo de relieve el tema de la naturaleza en la ciudad, propuesto en el marco de la 12ª primavera de las ciudades-jardín (del 27 de mayo al 11 de junio de 2023): los grandes espacios naturales (las marismas del Trait y el bosque del Trait-Maulévrier), los espacios verdes desarrollados desde el origen de la ciudad-jardín, los árboles notables, el entorno natural, el entorno natural de la ciudad y el entorno de la ciudadlos principales espacios naturales (el pantano del Trait y el bosque del Trait-Maulévrier), los espacios verdes desarrollados desde el origen de la ciudad jardín, los árboles notables, los espacios de gestión diferenciada + espacios desarrollados para el retorno de la naturaleza en la ciudad (cercado de prados, huertos, red de senderos peatonales y setos) + recorrer los barrios de la ciudad jardín del Trait para descubrir sus pintorescas casas diseminadas en la ladera calcárea (barrio de los Polacos, barrio de las Villas, Petit Nantes, etc.)

« La Cité-Jardin du Trait, quand le naturel revient au galop » (Die Gartenstadt Le Trait, wenn die Natürlichkeit zurückkehrt)

Sonntag, 04.06., 15.00 Uhr.

Reservierung: https://www.pnr-seine-normande.com/agenda/

Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben.

Kommentierter Spaziergang durch die Gartenstadt Le Trait zum Thema Natur in der Stadt, der im Rahmen des 12. Frühlings der Gartenstädte (27. Mai bis 11. Juni 2023) angeboten wird: die großen Naturräume (das Sumpfgebiet von Le Trait und der Wald von Trait-Maulévrier), die Grünflächen, die seit dem Beginn der Gartenstadt angelegt wurdendie Gartenstadt Le Trait ist eine der ältesten Gartenstädte Frankreichs, die in den 1960er Jahren gegründet wurde. Die Gartenstadt Le Trait ist eine der ältesten Gartenstädte Frankreichs, die in den 1960er Jahren gegründet wurde, die in den 1960er Jahren gegründet wurde, die in den 1960er Jahren gegründet wurde

