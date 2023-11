Flèche Love + Djazia Satour Le Train Théâtre Portes-lès-Valence, 16 mai 2024, Portes-lès-Valence.

Flèche Love + Djazia Satour Jeudi 16 mai 2024, 20h00 Le Train Théâtre 25€/20€

Flèche Love

Sensible amazone à l’enfance blessée, Fleche Love panse ses plaies à travers les puissants morceaux qu’elle écrit, compose et produit. Sa voix, tantôt rageuse, tantôt claire, dit tout de sa force et de ses fragilités sur une soul électronique, profondément marquée par l’empreinte du jazz, du r’n’b’ et du hip hop. Singulière, déroutante et magnétique.

Flèche Love / Amina chant, danse, Jaafar Aggiouri

guitare, clarinette, Olivier Koundouno violoncelle

Album Guérison, 2024

Djazia Satour duo

Un duo à trois instruments pour revisiter le répertoire de Djazia Satour. La voix de la chanteuse et le piano de Pierre-Luc Jamain entremêlent leurs sensibilités et osent les improvisations les plus subtiles. Dépassant l’esthétique convenue du piano-voix, le duo crée un son inclassable, fruit de fines intuitions et d’expérimentations minutieuses. Une pop folk arabe lumineuse et réjouissante.

Album Aswât, 2023

Le Train Théâtre 1 rue Aragon 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-16T20:00:00+02:00 – 2024-05-16T23:00:00+02:00

