Ana Carla Maza Le Train Théâtre Portes-lès-Valence, 14 mai 2024, Portes-lès-Valence.

Ana Carla Maza Mardi 14 mai 2024, 20h00 Le Train Théâtre 25€/20€

Ana Carla Maza, 26 ans, est une jeune musicienne cubaine, chanteuse de jazz et violoncelliste. Née d’un père chilien, pianiste luxuriant, Carlos Maza et d’une mère cubaine, guitariste, Mirza Sierra, Ana Carla Maza est habitée par les rythmes et les musiques d’Amérique latine. Elle signe un troisième album Caribe dans lequel son violoncelle nous offre les palpitations de la Havane, les accents samba du Brésil et les tragédies du tango argentin. Sur scène, portée par un efficace quartet de musiciens cubains, la musicienne pétille, rayonne et nous embarque dans un tourbillon musical, entre folklore latino-américain, improvisation jazz et vagabondages pop-rock ou méditerranéens. La voix est enjouée, terriblement sensuelle et le charisme explosif. On est sous le choc et le charme. Une bien belle révélation.

Ana Carla Maza : voix violoncelle, Irviog Acao saxophone,

Luis A Guerra :: percussions, Marc Ayza ou

Arnaud Dolmeo batterie, Normao Peplow claviers

Album Caribe, 2023

Le Train Théâtre 1 rue Aragon 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-14T20:00:00+02:00 – 2024-05-14T22:00:00+02:00

Voix du monde Cuba

