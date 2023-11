Vieux Farka Touré / Festival Aah ! Les Déferlantes Le Train Théâtre Portes-lès-Valence, 21 mars 2024, Portes-lès-Valence.

Vieux Farka Touré / Festival Aah ! Les Déferlantes Jeudi 21 mars 2024, 20h00 Le Train Théâtre 25€/20€

Souvent surnommé « le Hendrix du Sahara », Vieux Farka Touré, fils de l’emblématique guitariste malien Ali Farka Touré, revient sur les traces de son père avec un nouvel album Les racines. Un album enregistré à Bamako, aux sonorités traditionnelles. Quintet efficace et compositions originales, Vieux Farka embrasse son héritage, et sublime sur scène un blues sensible et inspiré : un blues habité, sobre… le « blues du désert. » !

Vieux Farka Touré guitare et chant,

Modibo Mariko basse et choeur,

Souleymane Kane calebasse et choeur,

Adama Koné batterie et choeur, Madou Traoré flûte,

Kandia Fa n’goni. Album Les racines, 2022

Retrouvez Vieux Farka Touré en concert

au Théâtre de Privas vendredi 22 mars

PREMIÈRE PARTIE : Bodo

Bodo fait ses débuts en 1999 et fonde son premier groupe de rap Quartier M. Après plusieurs récompenses et collaborations artistiques, le Mahorais auteur, compositeur et interprète installe son identité musicale : entre rap, reggae, mgodro, afrobeat et Sega. Plus qu’un concert, la promesse d’un dépaysement !

Une soirée en partenariat avec Ardèche Afrique Solidaires

Le Train Théâtre 1 rue Aragon 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

