Basketteuses de Bamako – Compagnie TG / Festival Aah ! Les Déferlantes Mercredi 20 mars 2024, 18h30 Le Train Théâtre 10€/7€

Compagnie TG

Après Maputo-Mozambique, Thomas Guérineau poursuit son travail exploratoire autour du jonglage musical avec, cette fois-ci, les multiples potentiels du ballon de basket, alliés aux savoir-faire traditionnels dansés, chantés et rythmés de six femmes basketteuses et artistes maliennes. Une création qui se joue des sons des rebonds des ballons au sol, de chants traditionnels, d’improvisations vocales et de percussions vocales.

« Je souhaite retourner vers l’Afrique, éprouver son geste, sa musicalité ; y retrouver l’impression de contact direct que les artistes ont avec l’envie de jouer avec leur corps, de danser, de chanter, de faire de la musique. Le projet est de créer une pièce artistique à partir de deux pratiques, selon moi, hétérogènes (sport et jonglage-danse-musique) ; jouer avec les qualités des artistes et basketteuses maliennes et leur sens de la musique, du chant et de la danse puis créer une pièce de jonglage-musical à partir de cela. » T. Guérineau

conception, mise en scène Thomas Guerineau,

direction compagnie Nama (Mali) Yacouba Magassouba,

interprètes 6 interprètes distribution en cours,

création lumière et régie générale Bartolo Filippone,

travail sonore sur le ballon de basket Benoit Poulain

Le Train Théâtre 1 rue Aragon 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T18:30:00+01:00 – 2024-03-20T19:30:00+01:00

