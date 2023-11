David Walters + Oriane Lacaille / Festival Aah ! Les Déferlantes Le Train Théâtre Portes-lès-Valence, 19 mars 2024, Portes-lès-Valence.

David Walters + Oriane Lacaille / Festival Aah ! Les Déferlantes Mardi 19 mars 2024, 20h00 Le Train Théâtre 17€/11€

David Walters

Soul-tropical ! Ces deux mots suffisent au DJ, chanteur polyinstrumentiste David Walters à qualifier sa musique. Une musique résolument contemporaine, gorgée d’une électro-soul cosmopolite qui fait converser l’Amérique, l’Europe et les Caraïbes. Entre beats électroniques et folk acoustique, un concert de David Walters est une invitation à voyager et à danser. Terriblement efficace.

David Walters chant, guitare, percussion,

keyboard, Alex Lefko batterie, chant,

percussions, Célia Wa keyboard, flûte,

percussions, chant. Album Soul tropical, 2023

Oriane Lacaille

L’accordéoniste, René Lacaille, fut l’un des rénovateurs de la musique réunionnaise dans les années 1970, avec Alain Péters et Danyel Waro. Oriane Lacaille, sa fille, pétrie du maloya et du séga insulaires suit la voie familiale. Chanteuse, percussionniste « ukuléliste », auteure, compositrice, Oriane chante ses joies et ses colères, assimilant son héritage dans une personnalité bien trempée. Désormais en trio, elle laisse entendre sa voix à la fois ronde et épicée dans ce projet soutenu par Piers Faccini, excusez du peu !

Oriane Lacaille, chant , ukulélé, takamba,

percussions, Héloïse Divilly, Batterie, kayamb,

choeurs, Yan-Lou Bertrand , contrebasse,

trompette, choeurs. Album Oriane Lacaille iViV, 2023

Le Train Théâtre 1 rue Aragon 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T23:00:00+01:00

2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T23:00:00+01:00

voix du monde soul créole

Antonin Grenier – Fabien Tijou