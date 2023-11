Lou-Adriane Cassidy + Marco Ema / Festival Aah ! Les Déferlantes Le Train Théâtre Portes-lès-Valence, 16 mars 2024, Portes-lès-Valence.

Lou-Adriane Cassidy + Marco Ema / Festival Aah ! Les Déferlantes Samedi 16 mars 2024, 20h00 Le Train Théâtre 17€/11€

Lou-Adriane Cassidy

Québécoise, autrice, compositrice en pleine ascension, Lou-Adriane s’inscrit dans une pop rock énergique, entre joliesse naturelle et sophistication appliquée. Voix habitée, présence incandescente elle embrasse une attitude rock, électrique et magnétique, une artiste douée, singulière et audacieuse.

Lou-Adriane Cassidy voix, Alexandre Martel basse,

Pierre-Emmanuel Beaudoin batterie,

Vincent Gagnon claviers, Thierry Larose guitares.

Album Lou-Adrianne Cassidy vous dit : bonsoir, 2021

Coup de coeur de l’Académie Charles Cros 2020

Artiste de l’année au Gala Alternatif de la Musique

Indépendante du Québec (GAMIQ) 2022

Marco Ema

Prenant d’assaut la scène indie, rock et pop, Marco Ema apparaît comme un vent de fraîcheur dans le paysage de la nouvelle scène chanson québécoise. Jeune auteur et interprète dans le vent, Marco Ema met en musique des récits qui abordent habilement le passage à la vie adulte, dépeint avec justesse l’insouciance de la jeunesse et la nostalgie des soirées d’été.

Marco Ema voix, guitare, keys,

Anthony Cayouette guitare, keys

Henri Kinkead basse, Gabriel Lapointe batterie.

Album Où nos corps s’en vont mourir, 2021

Escale en chanson de Petite Vallée, 2021

Le Train Théâtre 1 rue Aragon 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

voix du monde pop rock

Noémie D.Leclerc – Marc-André Dupaul