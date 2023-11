Gabi Hartmann Le Train Théâtre Portes-lès-Valence, 3 février 2024, Portes-lès-Valence.

Gabi Hartmann Samedi 3 février 2024, 20h00 Le Train Théâtre 25€/20€

Voix de velours sublissime, autrice, compositrice, interprète et guitariste française, Gabi Hartmann fait irruption dans le petit monde du jazz en 2022 et détrône avec un ravissant premier album, Ibrahim Maalouf et Nina Simone du top des ventes ! Entre jazz, bossa, soul et chanson, en français, en anglais ou en portugais, emportée par un quartet efficace, Gabi Hartmann déroule ses mélodies, quelque part au carrefour du chic exquis et de la mélancolie vertigineuse, de la douceur consolante et du spleen partagé. C’est beau, aérien et déconcertant de fluidité. Fermez les yeux et laissez-vous enlacer par la musique de cette jeune trentenaire au talent déroutant. Une belle révélation de cette saison.

Gabi Hartmann voix guitare, Florian Robin piano,

Elaine Beaumont contrebasse, Bruno Marmey batterie,

percussions, Abdoulaye Kouyaté guitare.

Album Gabi Hartmann, 2023

PREMIÈRE PARTIE : Roza (Belgique)

Entre cris du coeur et chants d’espoir, Roza écrit à la croisée des genres et des continents. Mélodies chatoyantes, ondes folkloriques, envolées électroniques et vagues néo-classiques, Roza cristallise et incarne les aspirations d’une génération. À découvrir !

Album Naff, 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

révélation jazz

Yann Orhan