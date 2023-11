Bibi Tanga & The Selenites + Lehmanns Brothers Le Train Théâtre Portes-lès-Valence, 1 février 2024, Portes-lès-Valence.

Bibi Tanga & The Selenites

Originaire de Bangui, Bibi Tanga a grandi entre deux continents et plusieurs cultures musicales. Attiré par le funk, le jazz ou l’afrobeat, voix suave à souhait, il répand un son afro rétro-futuriste, entouré de son combo de doux illuminés, habitants de la lune : The Selenites. Au-delà d’un concert, un écrin de groove tantôt festif, tantôt dark, aussi dansant qu’hypnotique.

Bibi Tanga basse chant, Eric Kerridge guitare,

Arthur Simonini composition musicale,

Arnaud Biscay batterie,

Professeur Inlassable machines samples.

Album The Same tree, 2022

Lehmanns Brothers

Frères de groove, Lehmanns Brothers revisitent et fusionnent des accords de jazz avec des éléments de hip-hop, de néo-soul et de house. Alchimie rythmique incandescente et cuivres puissants ; on pense à James Brown, et Jamiroquai. Mais c’est bien sur scène, que ces huit musiciens prennent toute leur dimension.

Julien Anglade chant, clavier, Alvin Amaïzo guitare,

Clément Jourdan basse, Dorris Biayenda batterie,

percussions, Jordan Soivin trombone.

Album The Youngling, vol. 2, 2022

Le Train Théâtre 1 rue Aragon 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T23:00:00+01:00

Afrobeat Voix du monde

Dana Boulos – Olivier-Lhopez