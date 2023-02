Cheick Tidiane Seck // Aah ! Les Déferlantes ! Festival chansons francophones Le Train Théâtre, 17 mars 2023, Portes-lès-Valence.

Cheick Tidiane Seck // Aah ! Les Déferlantes ! Festival chansons francophones Vendredi 17 mars, 20h00 Le Train Théâtre

17€/14€

Pivot de la scène malienne contemporaine, Cheick Tidiane Seck répand un groove généreux sur les scènes du monde entier

Le Train Théâtre 1 rue Aragon 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Pivot de la scène malienne contemporaine, à la croisée du rhythm’n’blues, du jazz et de la tradition mandingue, Cheick Tidiane Seck répand un groove généreux sur les scènes du monde entier entre Mali, Abidjan, New York et Paris.

Pianiste, chanteur, compositeur, claviériste et arrangeur de génie, il fait ses classes dans les années 1970 au sein de l’illustre Super Rail Band de Bamako où il côtoie Salif Keita et Mory Kante. Il rejoint l’écrin du Train Théâtre dans une formation intimiste piano voix, où il interprètera les grands standards de la soul et du jazz, mais aussi des extraits de son propre répertoire.

Dans le cadre du festival Aah ! Les Déferlantes !



