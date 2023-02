Pamela Badjogo + Sandra Nkaké // Aah ! Les Déferlantes ! Festival chansons francophones Le Train Théâtre, 16 mars 2023, Portes-lès-Valence.

Pamela Badjogo + Sandra Nkaké // Aah ! Les Déferlantes ! Festival chansons francophones Jeudi 16 mars, 20h00 Le Train Théâtre

17€/14€

Co-plateau dans le cadre du festival Aah ! Les Déferlantes ! handicap moteur,handicap auditif mi;hi

Le Train Théâtre 1 rue Aragon 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre du festival Aah ! Les Déferlantes !

Festival chansons francophones

Pamela Badjogo

Après avoir appris et évolué aux cotés de Salif Keita, Oumou Sangaré ou Cheick Tidiane Seck, la chanteuse gabonaise à la superbe voix soul, annonce son deuxième album, enregistré entre Accra, Berlin et Paris. Elle y confirme son identité musicale : un cocktail bouillonnant mêlant afro pop, highlife façon bantu et afrobeat, qui nous plonge dans l’effervescence des nuits agitées d’Afrique Centrale. Plus qu’un concert, la promesse d’une soirée à l’ambiance survoltée !

Sandra NKaké

Après trois albums, une Victoire de la musique en 2012 dans la catégorie Révélation Jazz, Sandra Nkaké impose son style entre deux cultures et enchaine des concerts dans le monde entier. Chanteuse, auteure et compositrice française d’origine camerounaise, Sandra Nkaké est une artiste entière, authentique et généreuse, à la voix puissante, ample et magnétique. L’univers de cette show woman et actrice apparaît sans limite. Bienheureuse musique qui se joue des frontières !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:00:00+01:00

2023-03-16T23:59:00+01:00

SebastienRieussec Jî Drû