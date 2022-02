Le Train pour l’égalité Gare Lille Flandres Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le Train pour l’égalité Gare Lille Flandres, 6 mars 2022, Lille. Le Train pour l’égalité

Gare Lille Flandres, le dimanche 6 mars à 14:30

Embarquez à bord du train de l’égalité et prenez place à bord des 4 voitures dédiées aux différentes thématiques : emploi, santé/droits sexuels, harcèlement de rue, violences. Animées par la Fondation des Femmes, une voiture présentera également une exposition retraçant les actions de la fondation depuis sa création, une autre voiture sera réservée à des événements pour échanger, partager, sensibiliser en toute égalité! Ouvert au public à partir de 14H30 Par la Fondation des Femmes _Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes._

Entrée libre

Le premier tour de France de la Fondation des Femmes Gare Lille Flandres Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Lille Flandres Adresse Lille Ville Lille lieuville Gare Lille Flandres Lille Departement Nord

Gare Lille Flandres Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Le Train pour l’égalité Gare Lille Flandres 2022-03-06 was last modified: by Le Train pour l’égalité Gare Lille Flandres Gare Lille Flandres 6 mars 2022 Gare Lille Flandres Lille lille

Lille Nord