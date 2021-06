Le train en fête ! Sentheim, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Sentheim.

Le train en fête ! 2021-07-14 – 2021-07-18

Sentheim Haut-Rhin Sentheim

Le train en fête !

En 2021, le musée de la Cité du Train fête ses 50 ans d’ouverture au public et notre association célèbre les 50 ans de sa création. Pour l’occasion, nous avons souhaité organiser un événement commun avec de nombreuses animations sur nos deux site.

Conférences sur l’histoire de notre association, expositions d’objets et de documents anciens, projection d’un diaporama, édition et vente d’une publication, baptême en draisine sont autant d’animations que vous pourrez découvrir en gare de Sentheim. Partez aussi à la découverte des autorails (sauf le vendredi) et des draisines en statique à Burnhaupt-le-Haut.

La gare aux artistes reprend aussi les 17 et 18 juillet avec Cathy Bielher Féline and Steam Attitude qui utilisent des techniques comme la pastel.

Chaque jour, découvrez un nouvelle époque et faites un nouveau voyage dans le temps :

– le mercredi, découvrez les trains de 1900 avec les voitures bars mais aussi les wagons marchandises. Aux horaires des trains réguliers du dimanche.

– le jeudi, UNIQUEMENT AU DEPART DE CERNAY, découvrez lles trains des années 1950.

– le vendredi, découvrez les autorails des années 1960. Départ de Burnhaupt-le-haut à 15h30, pas de retour possible !

– le samedi, UNIQUEMENT AU DEPART DE CERNAY, profitez des trains luxe lors d’un trajet.

– le dimanche, découvrez les trains des années 1930 à 1950. Départ de Sentheim à 13h30.

Un ticket combiné, Cité du Train et Train Thur Doller est disponible pour l’événement.

