Le Train en fête ! Cité du Train – Patrimoine SNCF, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Mulhouse.

Le Train en fête !

du mercredi 14 juillet au dimanche 18 juillet à Cité du Train – Patrimoine SNCF

**La Cité Du Train – Patrimoine SNCF à Mulhouse, et le Train Thur Doller Alsace fêtent leurs 50 ans** dans le cadre d’un événement commun, **du 14 au 18 juillet 2021**. Cinq jours de balades, de rencontres et d’animations pour célébrer 50 ans de chemin de fer dans le Sud Alsace. … Il y a 50 ans naissaient deux entités bien connues du milieu ferroviaire et des habitants du Sud Alsace : d’un côté le Musée Français du Chemin de Fer qui ouvrait ses portes pour la première fois le 12 juin 1971 sur le site de Mulhouse-Nord, de l’autre l’association du Chemin de Fer Touristique et historique de la Vallée de la Doller avec l’élection de son comité fondateur le 6 novembre 1971. Animées par un but commun – la sauvegarde du patrimoine ferroviaire local et national – **les deux associations ont accueilli depuis leur création plusieurs millions de visiteurs et de voyageurs.** Partenaires de longue date, les deux associations proposeront donc un événement commun au cours duquel les visiteurs pourront profiter de **circulations de matériels roulants historiques**, à la Cité du Train et sur la ligne de Cernay à Sentheim, ainsi que de n**ombreuses rencontres et animations.** ➡ Programme complet à retrouver sur [[https://www.citedutrain.com/la-fete-du-train](https://www.citedutrain.com/la-fete-du-train)](https://www.citedutrain.com/la-fete-du-train)

5 jours de balades, de rencontres et d’animations pour 50 ans de train dans le Sud Alsace. Un événement organisé par la Cité du Train – Patrimoine SNCF et le Train Thur Doller Alsace.

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T18:00:00