Thoiras Gard Thoiras Gard Thoiras Rendez-vous en gare de Thoiras pour un voyage extraordinaire à bord de l’autorail Renault chauffé, à travers les Cévennes à la rencontre du Bonhomme en Rouge. Un moment inoubliable vous attend. Goûter et photo avec le Père Noël ! * Infos pratiques : – Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 – A la gare de Thoiras – 2 départs : 13h30 et 15h30 – Tarif unique : 15 €/pers – Réservation en ligne, cliquez ici . +33 4 66 60 59 00 http://www.citev.com/ Droits libres

