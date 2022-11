LE TRAIN DU PÈRE NOËL Bram, 17 décembre 2022, Bram.

LE TRAIN DU PÈRE NOËL

2022-12-17 – 2022-12-17

A l’occasion des fêtes de fin d’année 2022, pour la joie des petits, mais aussi des grands, parents et grands-parents, l’équipe de bénévoles de l’Amicale des Cheminots met son train historique en circulation, pendant trois jours en décembre.

Ainsi, en revivant les leurs, les parents donneront à leurs enfants et petits enfants des souvenirs inoubliables en côtoyant le Père Noël à bord d’un train, pas comme les autres.

La locomotive à vapeur, la 141 R 1126, assurera la traction du premier train (10/12) ; le suivant (17/12) sera assuré par les locomotives électriques BB 7200 et le troisième (18/12) par la locomotive diesel BB 66000.

Nous espérons vivement que cette idée originale retiendra votre attention et, dans la mesure où elle vous séduit, n’hésitez pas une seconde et inscrivez- vous sans tarder pour la date de votre choix.

Ces trains sont accessibles à tous, cheminots ou non.

contact@trainhistorique-toulouse.com +33 5 61 09 42 61 https://www.trainhistorique-toulouse.com/

