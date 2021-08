Le train du patrimoine ! Train Thur Doller Alsace, 19 septembre 2021, Cernay.

### Les trains du patrimoine partiront de Cernay Saint-André à 10h30 et à 15h00. Au passage à Burnhaupt, les voyageurs pourront découvrir par petits groupes les métiers patrimoniaux du chemin de fer. L’association du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de la Doller fut créée il y a 50 ans. Devenue en 2008 Train Thur Doller Alsace, elle perpétue les buts définis à sa création : la sauvegarde et la restauration du patrimoine ferroviaire roulant, des bâtiments et installations destinées à l’exploitation. Dans son atelier de réparation de Burnhaupt, des compétences se sont développées au fil du temps, touchant les divers métiers du rail. Sur les locomotives à vapeur, la chaudronnerie, le tuyautage, la mécanique sont les métiers centraux. Les voitures à voyageurs demandent des compétences de menuiserie, de ferronnerie, de peinture, de sellerie. Les engins « modernes » requièrent les compétences de diésélistes, et électriciens. L’entretien de la voie est un métier particulier au chemin de fer, avec ses outillages spécifiques. Récemment, les bénévoles sont intervenus sur les ouvrages d’art et les bâtiments à colombages. Ces compétences seront présentées au passage du train à Burnhaupt, par ateliers thématiques. A l’arrivée à Sentheim, un métier connexe sera présenté : la photo argentique du XIXe siècle.

Tarif unique 9€ au-delà de 4 ans. Pass sanitaire requis. Achat de billets en ligne ou sur place. Départ à 10h30 et 15h.

