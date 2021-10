Semur-en-Vallon Semur-en-Vallon Sarthe, Semur-en-Vallon LE TRAIN D’HALLOWEEN Semur-en-Vallon Semur-en-Vallon Catégories d’évènement: Sarthe

Semur-en-Vallon Sarthe Semur-en-Vallon Alors que le musée pensait se reposer pour quelques mois… les personnages d’Halloween en ont décidé autrement ! Venez découvrir, pour la première fois, “le train d’Halloween” au Muséotrain de Semur-en-Vallon !

Vous devrez aider les combattants à neutraliser tous les monstres se cachant dans le musée ! Venez déguisés pour que ce soit encore plus terrifiannnnnnt !

+33 6 30 84 41 33

