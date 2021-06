Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Le train des métiers d’art Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Embarquez tout l’été à bord du train touristique : le train des métiers d’art ! Le circuit commenté en français et en anglais vous permettra de découvrir l’histoire et les secrets de Villedieu-les-Poêles.

Tarifs : 3€ par adulte, 2€ par enfant. Tous les après-midis dès 14h jusque 19h.

