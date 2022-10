Le train de la Toussaint Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

2022-10-22 – 2022-11-06

Bouches-du-Rhne EUR Une offre spéciale pour les vacances de la Toussaint. Le petit train vous propose :

● L’enfant doit être âgé de 12 ans maximum, obligatoirement accompagné d’un adulte payant

● Cette offre ne s’applique pas aux groupes.

● L’offre s’applique sur tous les créneaux ouverts, dans la limite des places disponibles dans le train bien sûr.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. Le train de la Toussaint. Au départ du rond-point de la Rotonde, en bas du cours Mirabeau, embarquez pour une visite commentée d’environ 45 minutes et retracez l’histoire d’Aix-en-Provence, son patrimoine et sa culture. BP 40106 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

