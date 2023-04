Tournoi Mario Kart dans le cinéma Le Train Cinéma Portes-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Tournoi Mario Kart dans le cinéma Le Train Cinéma, 22 avril 2023, Portes-lès-Valence . Portes-lès-Valence ,Drome , Tournoi Mario Kart dans le cinéma 1 rue Louis Aragon Le Train Cinéma Portes-lès-Valence Drome Le Train Cinéma 1 rue Louis Aragon

2023-04-22 – 2023-04-22

Le Train Cinéma 1 rue Louis Aragon

Portes-lès-Valence

Drome . En collaboration avec les volontaires au cinéma d’Unis-cité, le Train-Cinéma vous propose un après-midi compétitif avec un Tournoi MARIO KART sur grand écran ! Affrontez d’autres pilotes au cinéma et rapprochez-vous du podium pour remporter des lots ! traincine@train-theatre.fr +33 4 75 57 85 45 https://www.train-theatre.fr/le-cinema/presentation/ Le Train Cinéma 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu Portes-lès-Valence Adresse Portes-lès-Valence Drome Le Train Cinéma 1 rue Louis Aragon Ville Portes-lès-Valence Departement Drome Tarif Lieu Ville Le Train Cinéma 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence /

Tournoi Mario Kart dans le cinéma Le Train Cinéma 2023-04-22 was last modified: by Tournoi Mario Kart dans le cinéma Le Train Cinéma Portes-lès-Valence 22 avril 2023 1 rue Louis Aragon Le Train Cinéma Portes-lès-Valence Drome Drôme Le Train Cinéma Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence Drome