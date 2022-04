Le train bleu, parcours 3 de Martigues à Port de Bouc Martigues, 15 mai 2022, Martigues.

Le train bleu, parcours 3 de Martigues à Port de Bouc Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier Martigues

2022-05-15 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-15 16:30:00 16:30:00 Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier

Martigues Bouches-du-Rhône

12 20 Parcours 3 (en bus) :

– RDV au Cercle de Voile à 11h : apéritif, puis concert de Handpan. Durée : 30 min. Multi-instrumentiste et musicien depuis l’enfance, Jean-Charles Debove a commencé avec son instrument de prédilection le saxophone dans les registres classique et jazz.

Au fil des ans, d’autres instruments se sont ajoutés à sa pratique (guitare, basse, batterie, piano, flûte, handpan…). Fondateur du groupe de reggae Natty Crew, il s’est pris de passion pour les sonorités subtiles et envoutantes du hang (ou Hand Pan). Il vous invite à partager un voyage musical tout en douceur et en subtilité.



– A 12h, sur la petite plage de Tholon : “Installation Tripode”. Durée : 10 min.

Performance aérienne qui nous aspire au gré du vent à de longues rêveries aquatiques.

Explorant l’horizon marin, un acrobate joue de son apesanteur entre air et eau, soutenu par les mélopées d’un musicien sillonnant les flots sur sa barque.

Installation Tripode a été créé en 2005 par Boris Gibé, et a été repris en 2021 par Martina Monnicchi.



– 12h30 : bus vers la plage des Aigues-Douces à Port de Bouc.

– “L’œil à la bouche”, pique-nique préparé par le chef Emmanuel Perrodin et dégusté sur la plage.



– 15h, Plage des Aigues-Douces, Port-de-Bouc : “La Mémoire de l’Eau”.

Par la Cie Pernette. Danse. Durée : 1h15.

Il est rare qu’un spectacle se confronte en direct à l’élément qui constitue son inspiration. Avec La Mémoire de l’eau, tout le monde est à la plage, spectateurs et danseurs. Ainsi le voyage sensuel et émotionnel se déroule au plus près.

Chacun peut entendre la symphonie des « flic-floc » et autres « splash », ressentir la douceur ou l‘étrangeté de la surface ou des profondeurs.

Le liquide se sculpte dans l’instant et se transforme sans fin : clapotis, giclées, plongeons, il change d’état comme de signification, glisse du ludique au merveilleux, jusqu’aux abysses et aux peurs ancestrales.

L’eau, c’est notre vie, une part de notre imaginaire et un trésor, une extraordinaire ressource poétique qui nous accompagne depuis notre conception.



– Retour en bus à 16h30 au Cercle de Voile.



Parcours 3 (en bateau) :

– A 12h, sur la petite plage de Tholon : “Installation Tripode”.

– 12h30 au Cercle de Voile : apéritif.

– A 13h au Cercle de Voile : concert de Handpan.

– 13h30 : bateau vers la plage des Aigues-Douces à Port de Bouc.

– “L’œil à la bouche”, pique-nique préparé par le chef Emmanuel Perrodin et dégusté sur la plage.

– 15h, Plage des Aigues-Douces, Port-de-Bouc : “La Mémoire de l’Eau”.

Par la Cie Pernette. Danse. Durée : 1h15.

– Retour en bus à 16h30 au Cercle de Voile.



De Miramas à Marseille, en passant par Martigues, le Train Bleu est un voyage artistique et culturel proposé par 9 lieux.

Tous les goûts sont permis !

Les autres parcours :

– Parcours 1. Vendredi 13 mai à Istres. Esplanade Charles de Gaulle.

19h30 : “Les grandes carrioles”, une version street food des produits et des saveurs de Méditerranée.

21h15 : “Résiste”, cirque et musique.



– Parcours 2. Samedi 14 mai à Marseille.

15h, Théâtre de la Joliette : “Parcours déambulatoire”. J5/Archiculturel & Le Détachement International du Muerto Coco. Puis apéritif sur la terrasse du FRAC.

18h30, Trajet en bus pour le Théâtre des Calanques et dîner.

20h30 : spectacle de danse “Tremplin de la jeune création”.



– Parcours 4. Vendredi 20 mai à Miramas.

19h au Théâtre La Colonne Scènes et Cinés : théâtre ” Onéguine”.

21h : La soirée se poursuivra en extérieur, dans l’écrin du Théâtre de verdure, avec un buffet et un concert festif avec Petit tonnerre.



Le train bleu, c’est facile !

Vous choisissez un ou plusieurs parcours sur letrainbleu.net.

Le tarif du parcours inclut les spectacles, les transferts, les trajets en bus et parfois les repas.

Vous partez d’une gare, dont les horaires sont indiqués sur le parcours choisi. Elle sera aussi votre lieu de retour.

Vous prenez votre billet TER en avance ; toutes les gares ne sont pas ouvertes le dimanche.

Vous bénéficiez d’une carte ZOU ! 50-75 % gratuite valable un an, elle vous permet d’acheter des billets TER à tarif réduit sur toute la Région Sud.

Dès votre départ, nous vous prenons en charge pour la soirée ou la journée.

Explorez le territoire et vivez d’étonnantes étapes autour de propositions gustatives, musicales, dansantes, familiale.

Parcours 3 : de Martigues à Port de Bouc, en bus ou bateau. Concert, performance aérienne, apéritif, pique-nique et spectacle de danse.

billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 http://www.letrainbleu.net/

