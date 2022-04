Le Train Bleu (parcours 3) Cercle de voile Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

De Miramas à Marseille, le Train Bleu est un voyage artistique et culturel proposé par 9 lieux. Explorez le territoire et vivez d’étonnantes étapes autour de propositions gustatives, musicales, dansantes, familiales… Tous les goûts sont permis !

Parcours en bateau : 20€, parcours en bus : 12€

De la danse, de la musique et du cirque entre Martigues et Port-de-Bouc Cercle de voile 18 Bd du Tourret de Vallier, 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

2022-05-15T12:00:00 2022-05-15T16:30:00

