Le Trail et la Rando de Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf, 4 septembre 2022

Le Trail et la Rando de Corbeil-Cerf

2 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf Oise

2022-09-04 08:30:00 – 2022-09-04 14:00:00

Corbeil-Cerf

Oise

Corbeil-Cerf

6 15 Le trail et la Rando auront lieu le 04 septembre 2022 à CORBEIL CERF. Ils sont composés de deux parcours identiques pour la randonnée pédestre et pour le trail.

Un trail et une Randonnée nature, de 6 km ou 15 km sur petites routes, chemins, en plaine et forêt.

Circuit 6 kms facile avec moins de 100m de D+. Départ : 9h00 (un ravitaillement à l’arrivée en eau, prévoir son gobelet ou sa gourde).

Circuits 15 kms difficiles avec plus de 100m de D+ : départ à 9h00 (un ravitaillement à l’arrivée en eau, prévoir son gobelet ou sa gourde).

Les Randos départ 9h15.

Le départ sera donné sur la place de la commune de CORBEIL CERF, rue François de Lubersac.

sd-organisation@outlook.fr https://corbeil-cerf.adeorun.com/

chloe duclay

Corbeil-Cerf

