LE TRAIL DU LIROU Les Matelles, 13 mars 2022, Les Matelles.

LE TRAIL DU LIROU Les Matelles

2022-03-13 – 2022-03-13

Les Matelles Hérault Les Matelles

Après deux années d’absence, le Trail du Lirou, organisé par Los Blanbecks, revient en force avec la même vocation : faire connaître la région du Pic Saint-Loup par le biais d’une manifestation ludique et sportive.

Au programme, des épreuves pour tous et un thème : cette année, c’est la conquête de l’Ouest !

Les courses de 24 km et 11,5 km comptent pour le Challenge du Pic Saint-Loup 2022.

Les courses :

La Transmédiévale

22,5 km – 750m D+

Un magnifique parcours en pleine campagne parsemé de passages techniques et de points de vue superbes. Tantôt pierreux, tantôt « roulant », jamais bitumineux (en dehors du départ et de l’arrivée), vous découvrirez notamment la source du Lirou, la tombe du grand Juan, la tour de Carremaule, le château de Montferrand et le cœur du village médiéval des Matelles.

La Pitchoune

11,5 km – 200m D+

Alliant le plaisir de la course nature avec la beauté des paysages, la Pitchoune est accessible à toutes et tous. Vous découvrirez tout au long du parcours des points de vue admirables aux alentours des Matelles et vous emprunterez des chemins inattendus. Son final vous fera traverser le cœur du village médiéval.

La Boréale

11,5 km – 200m D+

Parcours de marche nordique qui emprunte sur 7 km le tracé de la Pitchoune.

Courses enfants

500 m, 1500 m, 3000 m

Dans le cadre du Challenge du Pic Saint-Loup 2022. Manifestation soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Pour s’inscrire : en ligne sur le site internet de 3WSport

La nouvelle édition du Trail du Lirou : ce trail a pour vocation de faire connaître la région du Pic Saint-Loup par le biais d’une manifestation ludique et sportive.

Dans le cadre du Challenge du Pic Saint-Loup

Après deux années d’absence, le Trail du Lirou, organisé par Los Blanbecks, revient en force avec la même vocation : faire connaître la région du Pic Saint-Loup par le biais d’une manifestation ludique et sportive.

Au programme, des épreuves pour tous et un thème : cette année, c’est la conquête de l’Ouest !

Les courses de 24 km et 11,5 km comptent pour le Challenge du Pic Saint-Loup 2022.

Les courses :

La Transmédiévale

22,5 km – 750m D+

Un magnifique parcours en pleine campagne parsemé de passages techniques et de points de vue superbes. Tantôt pierreux, tantôt « roulant », jamais bitumineux (en dehors du départ et de l’arrivée), vous découvrirez notamment la source du Lirou, la tombe du grand Juan, la tour de Carremaule, le château de Montferrand et le cœur du village médiéval des Matelles.

La Pitchoune

11,5 km – 200m D+

Alliant le plaisir de la course nature avec la beauté des paysages, la Pitchoune est accessible à toutes et tous. Vous découvrirez tout au long du parcours des points de vue admirables aux alentours des Matelles et vous emprunterez des chemins inattendus. Son final vous fera traverser le cœur du village médiéval.

La Boréale

11,5 km – 200m D+

Parcours de marche nordique qui emprunte sur 7 km le tracé de la Pitchoune.

Courses enfants

500 m, 1500 m, 3000 m

Dans le cadre du Challenge du Pic Saint-Loup 2022. Manifestation soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Pour s’inscrire : en ligne sur le site internet de 3WSport

Les Matelles

dernière mise à jour : 2022-03-02 par