Course faisant partie du challenge du Pic Saint Loup

La course est organisée par l’association Murles Aventures dont les membres, coureurs et non coureurs ont un point commun : l’amour de leur village et de son patrimoine qu’il soit naturel, culturel ou historique et leur volonté de le partager et de le faire découvrir.

En 2019, lors de sa troisième édition, ce sont près de 650 coureurs qui se sont élancés sur les parcours de 10 et 30 km, a la lumière des frontales, franchissant les obstacles les plus variés : du sentier technique et joueur à la descente encordée, des larges chemins rapides à l’arrivée en forme de piste atterrissage balisée par des bougies : ce n’était pas seulement une course, c’était une expérience …

Après cette période de crise sanitaire, on a hâte de vous retrouver !

C’était aussi une ambiance, 200 participants ont observé le ciel étoile à l’aide de télescopes, 500 photophores étaient disposés dans les rues du village, des musiciens étaient sur scène, des guirlandes illuminaient la place où l’on pouvait se restaurer et s’hydrater !

Les animations astronomiques et poétiques ont enchante tous nos convives qui sont partis, bien sûr, des étoiles pleins les yeux …

Notre association partenaire : PIEDESTAL Son but est de promouvoir, améliorer et faire découvrir le quotidien des personnes amputées par l’organisation d’activités ludiques, récréatives ou sportives.

Vous pourrez rencontrer les membres de cette association aussi bien sur le parcours du Trail 10km qu’avec les bénévoles qui seront présents pour vous !

Participez au Trail des étoiles filantes, ses membres, coureurs et non coureurs, ont un point commun : l’amour de leur village et de son patrimoine, et leur volonté de le faire découvrir… à la lueur des lampes frontales.

Course de 10 km 320D+

Course 30 km 800 D+

