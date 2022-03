Le Trail des Chât’Haux Haux Haux Catégories d’évènement: Gironde

Haux Gironde Haux EUR 11.5 12.5 Le 02 avril mettez vos chaussures de courses pour le Trail des Chât’Haux! Traversez les vignobles hauxois pendant 11km, sur un dénivelé de 221m…alors c’est parti!

