Arc 1600 -> Arc 2000 -> Arc 1800 Arc 1600 Départ : Place du Soleil à Arc 1600 / Arrivée : Place du Miravidi à Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice Savoie Arc 1600 Arc 1600 -> Arc 2000 -> Arc 1800

Savoie A vos chaussures, prêt ? Partez ! C’est parti pour Le Trail des Arcs face au Mont Blanc.

Au départ d’Arc 1600, le 21 juillet, découvrez ce trail qui vous emmènera sur les chemins pédestres le long des différents sites des Arcs. contact@lesarcs.com +33 4 79 07 12 57 Arc 1600 Arc 1600 -> Arc 2000 -> Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice

