Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines EUR L’Association Val Trotteur invite le public à participer à sa 4ème édition du Trail Blanc la Bageschnell le Samedi 4 Février 2023 à partir de 17h30 au Col des Bagenelles devant la ferme auberge de la Graine Johé. Le parcours de « la Bageschnell », notre trail blanc, vous permettra de découvrir la petite mais très sportive station de ski du Val d’Argent, les Bagenelles. Entre pistes de ski de fond et pistes de ski alpin, vous couvrirez la distance de 12 km, en nocturne, et surmonterez près de 500 m de dénivelé. Au fil de votre progression, si loin, entre les sapins, vous apercevrez les lumières de la vallée, de Saint Dié et du Bonhomme. Vous retrouverez à mi-parcours un peu de chaleur auprès de nos bénévoles et de vos accompagnateurs, qui vous attendront à la Graine Johé. Parcours de plus de 12 Kms sur 465m de dénivelé +. Nouveau en 2023 : Parcours de 6 Kms sur 230m de dénivelé + Plus de 225 dossards sont disponibles ! Plus d’informations sur le site internet : www.trailduvaldargent.fr Sainte-Marie-aux-Mines

