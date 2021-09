Paris L'Institut du Monde Arabe île de France, Paris Le Traducteur de Rana Kazkaz et Anas Khalaf L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Traducteur de Rana Kazkaz et Anas Khalaf L’Institut du Monde Arabe, 12 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 12 octobre 2021

de 20h à 22h

gratuit

En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe olympique syrienne à Sydney. Un lapsus lors d’une traduction le contraint à rester en Australie, où il obtient le statut de réfugié politique. Syrie/Qatar/France/Suisse/Belgique, fiction, 2020, 105’ Scénario : Rana Kazkaz, Magali Negroni Son : Luc Cuveele Montage : Monique Dartonne Décors : Catherine Cosme Costumes : Kay Devanthey Interprètes : Ziad Bakri, Yumna Marwan Producteur : Nicolas Leprêtre Synopsis En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe olympique syrienne à Sydney. Un lapsus lors d’une traduction le contraint à rester en Australie, où il obtient le statut de réfugié politique. En 2011, la révolution syrienne éclate et le frère de Sami est arrêté pendant une manifestation pacifique. Malgré les dangers il décide de tout risquer et de retourner en Syrie pour aller le libérer. Biographies Rana Kazkaz est une scénariste et réalisatrice syro-américaine. Elle est titulaire d’un diplôme d’études supérieurs en jeu théâtral de l’Université Carnegie Mellon/Théâtre d’Art de Moscou et a participé à l’atelier de réalisation pour des femmes à l’American Film Institute. Elle est scénariste et réalisatrice de quatre courts métrages dont Mare Nostrum (2016). En plus de développer d’autres longs métrages, Rana est professeure adjointe en résidence à la Northwestern University au Qatar, où elle enseigne la réalisation de films. Anas Khalaf est un cinéaste franco-syrien. Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Normandie, il a co-fondé avec sa femme Rana Kazkaz la société de production « Synéastes Films » en 2010. Il est le réalisateur de trois courts métrages, dont Mare Nostrum (2016), qui a été sélectionné dans plus de 100 festivals, dont Sundance et Dubaï, et a remporté 35 prix internationaux. Il a également joué dans les films Dégradé (2015), With premeditation (2014) et la série télévisée The Bureau (2015). Ils vivent actuellement à Doha. Le Traducteur, qui a bénéficié du support du Doha Film Institute et de l’Atelier Cinéfondation en 2017, est leur premier long métrage. Spectacles -> Projection L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

Date complète :

2021-10-12T20:00:00+02:00_2021-10-12T22:00:00+02:00

