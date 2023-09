In bed with…Molière ! Le Tracteur de Cintegabelle Cintegabelle Catégories d’Évènement: Cintegabelle

Haute-Garonne In bed with…Molière ! Le Tracteur de Cintegabelle Cintegabelle, 30 septembre 2023, Cintegabelle. In bed with…Molière ! 30 septembre et 1 octobre Le Tracteur de Cintegabelle « Une troupe de théâtre décide de monter Molière au grand désespoir de certaines personnes qui auraient préféré du contemporain. C’est oublier que les hommes n’ont guère changé depuis ce temps-là !

Pour preuve : Trissotin ravive les corps au son de son tambour chamanique, Alceste vibre dans la poitrine d’une adolescente punk, Bélise berce les cœurs esseulés en compagnie de Juliette Armanet, Chrysale devient addicte aux chamallows et chausse du 2 tandis qu’Henriette fait une lap dance torride pour apprendre à sa grande soeur l’existence de son corps.

Tout cela dans le quotidien d’une troupe de théâtre, entre répétitions, coups de gueule et grands éclats de rire.

Et puis, qui n’a jamais rêvé d’être au lit avec Molière ? »

Mise en scène : Rachel Da Silva

Avec : Dominique Michaud, Martine Blanc, Tania Jouffrey, Dorothée Simon, Lola Santamaria, Sophie Rueda, Sébastien Lucas et Laurie Suran, Patrick Doyen, Cathy Gouze Le Tracteur de Cintegabelle Le Peyrail, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T19:30:00+02:00 – 2023-09-30T21:30:00+02:00

2023-09-30T19:30:00+02:00 – 2023-09-30T21:30:00+02:00

2023-10-01T16:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

