Fête de l’été au Tracteur (résidence artistique) Le Tracteur de Cintegabelle Cintegabelle, 30 juin 2023, Cintegabelle.

Fête de l’été au Tracteur (résidence artistique) 30 juin et 1 juillet Le Tracteur de Cintegabelle

Le 30 juin et le 1er juillet la Fête s’installe au Tracteur, pour un week-end de festivités à partager en famille et entre amis !

Spectacles familiaux, concerts, marché des créateurs et créatrices, exposition plastique, impromptus théâtraux, ateliers divers, buvette et restauration sur place… Venez partager un moment festif, convivial et artistique, pour célébrer l’été qui s’annonce à nos côtés !

Programmation

Vendredi 30 juin, ouverture du site à 18h

Verre de l’amitié offert par le Tracteur

18h30 – Emilie Cadiou

Chant, accordéon (gratuit)

20h30 – Fidji, La Dépliante

Conte absurde acrobatique, dès 10 ans

Samedi 1er juillet, ouverture du site à 10h

15h : La Ferme des Animaux, La Fleur du Boucan

Théâtre et théâtre d’objet, librement inspiré de George Orwell, dès 9 ans

19h : Starsky Minute, La Dépliante

Clown acrobate et électrique, dès 10 ans

21h15 : Mike Starnight

Théâtre & Rock’n Roll, dès 10 ans

22h30 : LuKaraoké, Lucas Lemauff

Karaoké acoustique live, accompagné au piano (gratuit)

En accès libre, toute la journée du samedi

Marché d’artisanat d’art de 10h à 17h30

Ouverture de l’atelier d’artisanat, démonstration de la teinture végétale

« Rêver un lieu », Exposition du collectif La Disquette. Rencontre avec les artistes et les jeunes à 17h

Impromptus théâtraux de l’atelier amateur du Tracteur

Buvette et restauration sur place

Le Tracteur de Cintegabelle Le Peyrail, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T22:00:00+02:00

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

theatre art