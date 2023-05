MONT – Pièce pour Huit corps par Le Cirque Jafarson Le Tracteur de Cintegabelle, 4 mai 2023, Cintegabelle.

MONT – Pièce pour Huit corps par Le Cirque Jafarson Jeudi 4 mai, 18h30 Le Tracteur de Cintegabelle Entrée gratuite sur réservation

Venez découvrir l’univers de MONT lors d’une sortie de résidence du Cirque Jafarson.

Pour faire naître « Mont », univers-fiction et monde onirique, doté de ses propres lois physiques et au sein duquel évoluent huit personnages, la compagnie explore diverses formes artistiques (les arts-vivants, la magie, les arts-plastiques, le costume, l’architecture…).

« Un groupe.

Comment se sont-ils réveillés ce jour-là ? Comme si, ce matin, ils avaient revêtu leurs peaux à l’envers. Quelque chose a pris leur vie, l’a mise dans un shaker et a renversé le mélange ici, sous nos yeux. Notre point de départ, le moment où nous sommes autorisés à les observer, c’est déjà comme un constat de ce qu’il s’est passé. L’autre version.

L’Après.

Alors nous rentrons dans cette observation, prêts et pressés d’épier ce monde. Comment s’adaptent-ils ? Ce matin-là, ils se sont réveillés d’un temps infini où ils étaient glacés, enfermés, noyés, enchrysalidés. Ils recherchent leur quotidien, leur mécanique, entourés de bribes d’un monde qui n’existe plus, mais dont les traces et l’héritage sont bien réels.

(…) C’est l’histoire de quelques-uns qui cachent sous leurs costumes le fait qu’ils ne sont pas humains. (…) Ici, les expressions humaines sont devenues réelles. Il n’est pas rare de perdre les eaux, de sortir de son cocon, d’avoir quelque chose derrière la tête.

On voit ces deux sœurs, issues d’une vieille famille qui a passé un long temps sous la poussière. Elles essaient de trouver leurs points communs, leurs jeux, la façon dont elles se touchent. Elles cherchent l’échappatoire, se tiennent par la main et se fuient par les pieds. Il y a aussi celui qui a été recrachée par la mer. Une pieuvre blanche l’aurait déposée là. La grand mère détourne le regard. Forcément, c’est plus compliqué pour elle de s’adapter. Les yeux dans le vide, elle tente de reconnaitre.

Il s’agira de s’apprivoiser. »

Le Tracteur de Cintegabelle Le Peyrail, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « accueil@letracteur.eu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T18:30:00+02:00 – 2023-05-04T20:30:00+02:00

2023-05-04T18:30:00+02:00 – 2023-05-04T20:30:00+02:00