Invisibles ? Une journée pour questionner l’invisibilisation des femmes Samedi 20 janvier 2024, 14h30 Le Tracteur Prix libre et nécéssaire

Invisibles ?

Une journée pour questionner l’invisibilisation des femmes

Exposition, Théâtre, Concert, Atelier, Stand associatifs, Livres…

Samedi 20 janvier 2024, Le Tracteur accueille une journée consacrée aux (in)égalités de genre, qui interroge plus particulièrement l’invisibilisation des femmes dans l’histoire et encore aujourd’hui.

Au programme :

A partir de 14h30, et toute l’après-midi :

Village associatif sur les thématiques de genre

Atelier créatif familial (1h30)

Vente de livres, en partenariat avec la Librairie Détours

16h : « La Science taille XX’Elles »

Inauguration de l’exposition avec Julie Batut, chercheuse au CNRS, membre de l’association Femmes & Sciences. En partenariat avec les Chemins Buissonniers.

17h : « En Avant Toutes », de la Cie BOOM

Théâtre de papier, à partir de 11 ans

19h : Mymytchell

Concert de clôture, poésie tranchante, chanson politique

Et toute la journée : buvette, goûter et petite restauration sur place.

____________________________________________________________

Détail des spectacles et exposition :

« La Science, taille XX’Elles » : Une exposition du CNRS et de l’association Femmes&Sciences (Inauguration à 16h)

Cette exposition célèbre le rôle des femmes scientifiques dans la recherche, afin contrer les stéréotypes véhiculés par l’imaginaire collectif du chercheur homme quinquagénaire en blouse blanche.

Photographe : Vincent Moncorgé

« En Avant Toutes », de la Cie BOOM (17h)

Théâtre de papier, à partir de 11 ans

Connaissez-vous Anne Lister, Joséphine Pencalet, Louise Chatelain ? Savez-vous qu’en Nubie il existait une civilisation matriarcale aussi riche et florissante que la civilisation égyptienne ? Ou bien que la plus grande flotte de pirates avait été dirigée par une femme ? Dans un seule en scène, Zoé Grossot exhume des portraits de femmes aux destins extraordinaires, que notre histoire a effacés.

Mais au-delà de ces figures historiques, il y a aussi toutes celles dont on ne connaitra jamais le nom, toutes celles que l’on remarque à peine et qui resteront dans l’ombre. Grâce à des silhouettes de papier qui convoquent notre imaginaire en quelques secondes et à l’énergie farouche de la comédienne, Zoé Grossot et Lou Simon, co-créatrices du spectacle, dessinent une autre réalité. Elles nous proposent d’autres modèles et d’autres représentations ignorées par nos imaginaires collectifs. Un voyage entre les continents et les époques qui fait la part belle aux femmes, à leurs destins exceptionnels mais aussi dramatiques, à leurs luttes, à leur force. Elles nous invitent à une célébration collective avec bienveillance et humour.

A partir de 11 ans

Durée : 1h20

Prix libre et nécessaire, prix conseillé : 5 euros / enfant, 12 euros / adulte

Mymytchell, concert (19h)

Mymytchell, c’est des textes poétiques et politiques, drôles et profonds, unis à la guitare, et une présence qui fait qu’elle ne semble jamais seule sur scène. Après 4 albums, voici des chansons rassemblées pour un temps d’écoute qui convoque passé, présent et futur. Ses textes sont drôles, cyniques, poétiques, actuels et engagés. Elle traite de l’amour, des femmes, du pouvoir et de bien d’autres choses avec justesse et subtilité. Une bouffée d’air frais pour la chanson française. Et le tout porté par une jolie voix grave. Que demander de plus ?

Prix libre et nécessaire, prix conseillé : 5 euros / enfant, 10 euros / adulte

___________________________________________

Infos Pratiques :

Samedi 20 janvier 2024, 14h30 – 22h

Au Tracteur, Le Peyral – 31550 CINTEGABELLE

Prix libre et nécessaire

Sans réservation

Journée tout public, familiale

Spectacle à partir de 11 ans

Une buvette, petite restauration et goûter seront prévus sur place.

Renseignement sur notre site internet www.letracteur.eu et par mail à accueil@letracteur.eu

Egalité Femme/Homme Questions de genre