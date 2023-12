Une journée pour questionner l’invisibilisation des femmes, le 20 janvier au Tracteur Le Tracteur Cintegabelle, 20 janvier 2024, Cintegabelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Exposition, Théâtre, Concert, Atelier, Stand associatifs, Livres…

Samedi 20 janvier 2024, Le Tracteur accueille une journée consacrée aux (in)égalités de genre, qui interroge plus particulièrement l’invisibilisation des femmes dans l’histoire et encore aujourd’hui. De quoi s’informer, partager, débattre autour de ces enjeux. Pour les petits et pour les grands.

Au programme :

A partir de 14h30, et toute l’après-midi :

Village associatif sur les thématiques de genre

Atelier créatif familial (1h30)

Vente de livres, en partenariat avec la Librairie Détours

16h : « La Science taille XX’Elles »

Inauguration de l’exposition avec Julie Batut, chercheuse au CNRS, membre de l’association Femmes & Sciences. En partenariat avec les Chemins Buissonniers.

17h : « En Avant Toutes », de la Cie BOOM

Théâtre de papier, à partir de 11 ans

19h : Mymytchell

Concert de clôture, poésie tranchante, chanson politique

☕ Et toute la journée : buvette, goûter et petite restauration sur place.

Infos pratiques :

Participation libre et nécessaire

‍ ‍ Journée tout public, familiale, Spectacle à partir de 11 ans

Programme et informations : www.letracteur.eu

En partenariat avec @marionnettissimo @theatregrandrond @lescheminsbuissonniers @librairiedetours

