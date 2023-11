Ateliers d’écriture créative « Entrez dans la boucle » – Le Tracteur, Cintegabelle Le Tracteur Cintegabelle Catégories d’Évènement: Cintegabelle

Haute-Garonne Ateliers d’écriture créative « Entrez dans la boucle » – Le Tracteur, Cintegabelle Le Tracteur Cintegabelle, 16 décembre 2023, Cintegabelle. Ateliers d’écriture créative « Entrez dans la boucle » – Le Tracteur, Cintegabelle 16 décembre 2023 – 23 février 2024 Le Tracteur Gratuit, sur inscription Dans le cadre de sa résidence au Tracteur, l’autrice Bernadette Pourquié vous invite à une série d’ateliers d’écriture créative sur les thèmes du mouvement, de l’itinéraire, de l’espace environnant… Tout public, débutant·e·s bienvenu·e·s !

Ces ateliers sont l’occasion de vous essayer à l’écriture, dans un cadre convivial, bienveillant et ludique, accompagné·e·s par une autrice en processus de création. Au programme : Mercredi 22 novembre 2023, 18h30-20h30 – Atelier d’écriture créative #1

Samedi 16 décembre 2023, 10h-13h – Brunch littéraire & Atelier d’écriture créative #2

Jeudi 18 janvier 2024, 18h30-20h30 – Nuits de la lecture : Atelier d’écriture créative #3

Samedi 27 janvier – Rando créative et festive menant au Tracteur. Ouvert à toutes et tous (y compris personnes se contentant de marcher !)

Ouvert à toutes et tous (y compris personnes se contentant de marcher !) Février 2024 : Atelier de mise en voix des textes écrits (date à choisir avec le groupe)

(date à choisir avec le groupe) Vendredi 23 février, à partir de 19h : Soirée lecture participative et en musique (restitutions) Il est possible de s’inscrire pour plusieurs séances ou pour une seule. Une évolution d’une séance à l’autre est prévue. Le Tracteur Le Peyrail, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 18 35 99 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@letracteur.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

