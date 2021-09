Andrézieux-Bouthéon Thomas Sograma Matériaux Andrézieux-Bouthéon, Loire Le tracé miniature de la première ligne de chemin de fer Thomas Sograma Matériaux Andrézieux-Bouthéon Catégories d’évènement: Andrézieux-Bouthéon

M. Daniel Perrin, un habitant féru de l’histoire locale, présente sa maquette des premières lignes de chemin de fer réalisée à partir de vestiges trouvés sur le site de l’entreprise Sograma, aux abords du terminus de la première ligne de chemin de fer et de sa première gare.

Accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

